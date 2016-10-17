Почуття гумору продовжує жінкам життя - дослідження

Вчені з Норвегії проаналізували дані 53556 добровольців. Фахівці хотіли з'ясувати, як почуття гумору впливає на ймовірність смерті від раку, хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), серцево-судинних і інфекційних захворювань, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Дослідники виявили, що у представниць прекрасної статі з хорошим почуттям гумору ризик смерті з будь-яких причин був знижений на 48%. Крім того, вони вмирали від хвороб серця і судин на 73% рідше, а від інфекційних захворювань - на 83% рідше. У чоловіків почуття гумору зменшувало ймовірність смерті від інфекційних захворювань (на 74%).

Читайте такожНімецькі вчені рекомендують жінкам народжувати в пізньому віціФахівці припускають: можливо, представники сильної статі з віком втрачають почуття гумору. Також вчені кажуть, що гормони стресу, такі як кортизол, негативно впливають на імунну систему. А сміх її захищає, не даючи рівням цих гормонів підвищуватися занадто сильно.