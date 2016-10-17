Стрес у чоловіка приводить до збільшення ваги у жінки - дослідження

Як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, співробітники Університету Мічигану впевнені, що у більшій мірі негативний ефект проявляється у жінок. Тобто, якщо чоловік в стресі, його дружина з великою ймовірністю почне повнішати. І нічого дивного, що до кінця відповідного дослідження 70% жінок мали підвищений ризик розвитку хвороб, викликаних зайвою вагою.

Читайте такожМедитація допомагає впоратися зі стресом - дослідженняДана проблема особливо актуальна для осіб старше 50 років, кажуть науковці. Вони аналізували вплив хронічного стресу на прикладі 2042 одружених добровольців. У середньому ті перебували у шлюбі протягом 34 років. Виявилося, якщо в парі якість стосунків залишала бажати кращого, на думку чоловіків, то ефект стресу у одного з партнерів посилювався. І стосувалося це вже окружності талії і чоловіка, і дружини.

Фахівці підкреслюють: стрес сидуже впливає на якість стосунків у шлюбі та, як з'ясувалося, на вагу подружжя. Чоловікові і дружині важливо боротися зі стресом разом, створюючи спільні цілі.