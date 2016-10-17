Учені встановили, що ін'єкції на основі бджолиної отрути запобігають руйнуванню хрящів

Учені Медичної школи Університету Вашингтона розробили наночастинки з пептидом з отрути бджіл, які можна вводити прямо в уражені суглоби, відзначає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Пептид називається меліттін. Він має потужну протизапальну дію, зупиняє руйнування хряща. Вчені вже успішно протестували засіб на мишах і вважають, що незабаром його можна буде давати спортсменам з травмами або звичайним пацієнтам.

Читайте такожПопулярне знеболювальне Диклофенак пов'язали з інсультами і серцевими нападамиНагадаємо: при остеоартриті хрящ починає руйнуватися і кістки втрачають захисний прошарок між собою. Суглоби запалюються і болять. На сьогодні вчені можуть запропонувати тільки протизапальні знеболювальні засоби, але вони не змінюють ситуацію докорінно. Зате ці препарати небезпечні для шлунку.

Читайте такожІнтенсивні тренування знижують ризик артритуБджолина отрута давно відома як протизапальний засіб. Раніше її вже намагалися використовувати в лікуванні артриту, але не дуже успішно - пептид не потрапляв в сам суглоб, разносячись кровотоком. Чисту отруту вводити не можна через ризик алергійних реакцій. Остання розробка - наночастинки, які містять трохи меліттіну. Завдяки малому розміру частинки легко проникають і осідають в суглобі. Підсумок - швидке усунення запалення, яке ще сильніше ушкоджує хрящ. Для порівняння: ін'єкції стероїдів перестають працювати протягом декількох годин. А ось наночастинки зберігали свою активність протягом кількох тижнів.

Читайте такожСхуднення корисне для колінВважається, пептид з отрути працює, активуючи молекулу, відому як міРНК. Пептид безпосередньо втручається в запальну реакцію в суглобі, що призводить до остеоартриту. Якщо ввести пептид відразу після травми, то можна запобігти руйнуванню хрящової тканини. Також він здатний запобігти прогресування остеоартриту, проте він в теорії допоможе і людям, які вже мають повноцінне захворювання.