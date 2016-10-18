Відмова дорослих від щеплень обходиться економіці США в $ 7 млрд на рік

Такого висновку дійшла група дослідників під керівництвом Сахіко Озави (Sachiko Ozawa) з Університету Північної Кароліни в Чепел-Хілл. Дослідження опубліковане в жовтневому випуску журналу Health Affairs.

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Автори публікацій оцінили економічний ефект інфекційних захворювань, захист від яких забезпечується 10 вакцинами, рекомендованими CDC дорослим жителям країни. До них належать вірусні гепатити А і B, ВПЛ, грип, кір, свинка, краснуха, менингококові та пневмококові інфекції, правець, дифтерія, кашлюк, вітрянка та оперізувальний лишай. У своїх підрахунках вчені враховували вартість медичної допомоги та медикаментозної терапії, а також шкоду, пов'язану із втратою працездатності пацієнтів.

Найбільш «витратним» захворюванням виявився грип, збиток від якого склав 5,8 млрд доларів. У дослідженні наголошується, що в 2015 році щеплення від грипу отримали 42% дорослих жителів США. Втрати, зумовлені пневмококовими інфекціями, склали 1,9 млрд доларів, оперізувальний лишай коштував економіці країни 782 мільйона.

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«Ми розраховуємо, що це дослідження послужить стимулом для розвитку нових творчих підходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків надмірно великої кількості відмов від вакцинації, при безумовному дотриманні права пацієнтів на інформовану згоду», - заявила Озава.