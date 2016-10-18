Вітамін Е запобігає розвитку пневмонії у курців - дослідження
10:01, 18 жовтня 2016Зарубіжні новини
234
Введення 50 мг в день вітаміну E зменшує ризик пневмонії у літніх чоловіків на 72% після того, як вони кидають палити.
Вираженість впливу вітаміну Е залежала від віку, коли чоловік починав палити / Фото: ludusteam.ru
Доктор Аррі Еміла ( Гельсінський університет, Фінляндія) проаналізував можливість впливу вітаміну E на ризик виникнення пневмонії, пише Dove Press.
Читайте такожВітамін С руйнує ракові клітини - дослідження
Він вивчив дані спостережень, які були проведені у Фінляндії між 1985-1993 і включали чоловіків - курців у віці від 50 до 69 років. Вираженість впливу вітаміну Е залежала від віку, коли чоловік починав курити. Чим пізніше це сталося, тим ефективніше було вплив вітаміну Е.
Учасники дослідження народилися в 1920-х і 1930-х і пережили роки Другої світової війни.Можливо вплив вітаміну Е на молодших чоловіків буде більш ефективним. Це предмет подальших досліджень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter