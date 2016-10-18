Вітамін Е запобігає розвитку пневмонії у курців - дослідження

Доктор Аррі Еміла ( Гельсінський університет, Фінляндія) проаналізував можливість впливу вітаміну E на ризик виникнення пневмонії, пише Dove Press.

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Він вивчив дані спостережень, які були проведені у Фінляндії між 1985-1993 і включали чоловіків - курців у віці від 50 до 69 років. Вираженість впливу вітаміну Е залежала від віку, коли чоловік починав курити. Чим пізніше це сталося, тим ефективніше було вплив вітаміну Е.

Учасники дослідження народилися в 1920-х і 1930-х і пережили роки Другої світової війни.Можливо вплив вітаміну Е на молодших чоловіків буде більш ефективним. Це предмет подальших досліджень.