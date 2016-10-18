Психологи назвали країни, в яких живуть люди з найнижчим рівнем емпатії

Учені виявили, що найменш чутливі жителі Польщі, Литви, Естонії та Болгарії, досить низький рівень співпереживання у росіян, пише Journal of Cross-Cultural Psychology.

Читайте такожТворчість допомагає впоратися зі стресом - дослідження вчених

Водночас, найбільш небайдужими виявилися люди з Еквадору, Саудівської Аравії, Перу і Данії.

Загалом психологи вивчили дані з 63 країн світу. У ході дослідження фахівці виявили ключові властивості, які можуть чинити вплив на менталітет народу, а також на те, як його можуть сприймати оточуючі.

Читайте такожБотокс впливає на здатність співчувати і розуміти емоції співрозмовника - дослідження

Вчені взяли до уваги схильність до невротичності, довірі до інших, старанності, а крім того - ступінь індивідуалізму і колективізму.

При цьому фахівці відзначають, що результати даного дослідження актуальні в даний час, і картина може змінюватися.