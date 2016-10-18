Міжнародна група вчених почала роботу над Атласом клітин людини

За масштабністю цей проект можна порівняти з проектом «Геном людини», реалізація якого розпочалася в 1990 році під керівництвом Джеймса Уотсона, повідомляє Sanger.

Організм складається з безлічі клітин – точна їхня кількість, до речі, невідома. Клітини ростуть, діляться, диференціюються і виконують різні функції. Клітини різних типів об'єднуються разом і формують тканини і органи. До недавнього часу основним методом вивчення клітин був мікроскопічний, проте зараз ситуація змінилася.

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Створення такого атласу стало можливим при активному розвитку технологій і появі нових методів дослідження. Тепер у дослідників з'явилася можливість вивчити кожну клітину окремо, звернувши увагу не лише на її форму і зовнішній вигляд, але і на концентрацію тих чи інших білків в ній.

При вивченні клітин вчені планують з'ясувати, що відбувається з клітинами протягом часу, як вони змінюються при розвитку тих чи інших захворювань. Крім того, вони дізнаються, чим відрізняються клітини одних органів від клітин інших, та й взагалі, можливо, зможуть відповісти на питання про загальну кількість клітин в організмі.

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Сара Тичманн (Sarah Teichmann) і її колеги вважають, що отримання такої інформації допоможе зрозуміти природу деяких хвороб, і в подальшому буде використовуватися для розробки нових методів терапії захворювань.

На створення атласу піде кілька років. Доступ до нього буде безкоштовним – таким чином дослідники зі всього світу отримають можливість використовувати напрацьовану інформацію