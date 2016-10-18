Надмірна маса тіла негативно впливає на когнітивні функції - вчені

Американські дослідники з'ясували, що надмірна вага може негативно вплинути на когнітивні функції літніх людей. Ключову роль відіграють процеси запалення, повідомляється на сайті Університету Аризони.

За словами фахівців, чим вище індекс маси тіла (ІМТ), тим сильніше в нервовій системі протікає запалення. Цим пояснюється, чому люди з ожирінням можуть страждати на порушення пам'яті, розлади уваги і зниження інтелектуальних здібностей.

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Вчені проаналізували результати англійського 12-річного дослідження старіння, метою якого було вивчення стану здоров'я, благополуччя та соціально-економічних умов населення похилого віку у Великій Британії. Фахівці використовували дві окремі вибірки. В одну входили 9 тисяч осіб, в іншу — 12,5 тисячі. За старінням кожної групи стежили протягом шести років. Оцінювалися ІМТ, рівень запальних процесів в організмі і когнітивні здібності.

Виявилося, що ІМТ впливає на функції С-реактивного білка (білок плазми крові, посилюючи його роль в запаленні. Ця молекула є маркером системних (таких, що охоплюють весь організм) патологічних процесів.

Для підтвердження гіпотези про несприятливий вплив високого ІМТ необхідно експериментально знизити масу тіла, а потім подивитися, як це змінить рівень запалення.