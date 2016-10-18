Плацебо допомагає навіть тоді, коли пацієнти розуміють, що приймають пустушку - дослідження

Відомо, що плацебо виявляється ефективним у тому випадку, якщо пацієнт вірить у те, що це справжні ліки. Результати нового дослідження, проведеного під керівництвом Теда Капчука (Ted Kaptchuk), свідчать про те, що плацебо працює навіть тоді, коли пацієнти знають, що приймають пустушку, повідомляє Медпортал.

Дослідники з'ясували, що при лікуванні поперекового болю більш ефективним виявився прийом плацебо з одночасним проходженням традиційного лікування. Пацієнти, які проходили таку терапію, менше страждали від болю, ніж ті, хто отримував лише традиційне лікування. Під традиційним лікуванням дослідники розуміли прийом нестероїдних протизапальних препаратів.

У дослідженні взяли участь 97 осіб. Всі вони страждали люмбаго в хронічній формі. Кожен учасник експерименту був оглянутий фахівцем, після чого всі прослухали лекцію про ефект плацебо. Надалі учасники були розділені на дві групи: одні проходили традиційне лікування, а інші крім них отримували і плацебо – саме так було написано на пляшечці з «ліками», які їм видали. Вони повинні були приймати по 2 капсули в день – капсули містили тільки мікрокристалічну целюлозу.

Читайте такожЗаняття йогою допомагають позбутися хронічного болю - вченіЧерез три тижні пацієнти, що приймали плацебо, повідомили, що больові відчуття знизилися у них на 30% - це стосувалося як білю, який вони відчували постійно, так і максимальної ефективності больових відчуттів. Ці ж показники в іншій групі зменшилися на 9% і 16% відповідно.

Звичайно, в даному випадку йдеться про відчуття, і такого ефекту неможливо досягти при лікуванні, наприклад, злоякісних пухлин, коли оцінюваним параметром є розмір новоутворення, підкреслюють автори.