Лікарі встановили, що фастфуд може зумовити зниження зору

Любов до фастфуду і взагалі урізаний раціон, що складається із шкідливих продуктів, загрожує не тільки набором ваги, але і сліпотою. Yahoo News наводить у приклад випадок Ціану Мура, який зіткнувся з гострим дисбалансом поживних речовин, повідомляє Мeddaily.ru. Підліток харчувався тільки куркою, картоплею, сухарями і колою.

Через деякий час у 14-річного підлітка з'явилися скарги на сухість і "пісок" в очах. При цьому знижувалася якість зору. Відвідування офтальмологів не принесло позитивних результатів. Лікарі говорили, що зниження зору - даність, з якою треба змиритися.

Зір продовжував знижуватися. І, в кінцевому результаті, даний факт пов'язали з тяжким дефіцитом вітаміну А. Причина - неправильне харчування. Через дефіцит вітаміну А на поверхні ока утворюються так звані плями Біто. Ці плями показують, що клітини перестають дорослішати належним чином без вітаміну А. Вони не перетворюються в клітини ока, стаючи клітинами, що нагадують шкірні (відбувається скупчення кератину).

Підлітку прописали вітамінні добавки та коктейлі, а також повноцінний раціон з овочами. У правому оці зір відновився майже на 100%. Але ліве око залишилося з незворотними ушкодженнями.