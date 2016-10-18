Учені підтвердили користь чорного шоколаду для серця і обміну речовин

Щоденне споживання темного шоколаду покращує стан серцево-судинної системи, передає Мeddaily.ru з посиланням на The TeCake. Це довів аналіз 19 різних досліджень, що включали дані 1139 осіб. Експертів цікавило, чи дійсно темний шоколад, багатий флаванолом, поліпшує стан здоров'я.

Читайте такожВчені розробили шоколад для довголіття - з морськими водоростямиВсіх учасників досліджень розбили на дві групи. Перша їла темний шоколад, а друга взагалі шоколад не споживала. Порівнянню піддавався рівень біомаркерів кардіометаболічного здоров'я. У результаті з'ясувалося: флаваноли з шоколаду впливали на стан судин, захищали від можливих діабету і хвороб серця в майбутньому.

Темний шоколад знижував рівень тригліцеридів, підвищує чутливість до інсуліну і боровся з системним запаленням. Споживання 200-600 міліграмів флаванолів в день давало кращі результати. Але вчені підкреслюють: висновки стосуються тільки темного шоколаду.