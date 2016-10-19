У Швейцарії створюють базу даних рухів рук для виготовлення протезів

Багато людей, які носять протези після ампутації кінцівок, використовують їх винятково в естетичних цілях. Функціональні замінники досить складні, часто незручні і рухаються ненатурально, повідомляє Медпортал. Більшість моделей, представлених на ринку, мають вкрай обмежені можливості — наприклад, механічна рука може стиснути пальці в кулак, розтиснути їх і зробити ще кілька елементарних рухів, на цьому її функції закінчуються. При цьому протез може видавати неприємні звуки або вібрувати.

Крім того, точність рухів теж залишає бажати кращого, що може також створювати проблеми. Вчені працюють над тим, щоб зробити рухи штучних кінцівок більш схожими на рухи справжніх за допомогою комп'ютерного моделювання. На основі спостережень за тим, як люди використовують ноги або руки, пишуться спеціальні алгоритми для кращої роботи протезів.

Читайте такожВперше в Україні встановили біонічні протези учасникам АТОВ Швейцарії, в Інституті інформаційних систем університету HES-SO Valais-Wallis, Хеннінг Мюллер (Henning Müller) створює найбільшу з існуючих базу даних рухів рук, щоб потім передати її науковому співтовариству. Зараз у цій базі 50 різних рухів, які зняті із 78 людей, як з ампутованими кінцівками, так і здорових. Мюллер пояснив, що робота ведеться у співпраці з фізіотерапевтами, які займаються реабілітацією пацієнтів з ампутованими кінцівками. Зібрана інформація допоможе розробити алгоритми, що поліпшують рухові можливості протезів, зробити замінники кінцівок більш спритними, що зробить їх більш зручними для носіїв.

Читайте такожСтворений протез, який дає змогу відчувати дотикиЩе один важливий аспект роботи Хеннінга Мюллера — це дослідження нейропсихологічних механізмів, що працюють при ампутації. Учений заявив, що досі не з'ясовано, яким чином втрата кінцівки позначається на мозку. Однак саме це необхідно зрозуміти для того, щоб створити розумні протези, які дійсно замінюють втрачену кінцівку і мають всі її функції. В процесі досліджень Хеннінг Мюллер, наприклад, з'ясував, що існує зв'язок між тим, наскільки добре людина використовує протез, та деякими іншими факторами, зокрема, часом, що пройшов з моменту ампутації, а також інтенсивністю фантомних больових відчуттів у втраченій кінцівці. Можливо, наявність цієї залежності пояснюється великою кількістю нейронних зв'язків.