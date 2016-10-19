Дитячі пляшечки можуть бути небезпечні - вчені

Учені з університету Західного Сіднея виявили, що більш як половина пляшечок для годування дітей в Австралії мають неправильне або зовсім відсутнє маркування. Вони закликали виробників запровадити єдиний стандарт, щоб запобігти розвитку хвороб, пов'язаних з переїданням або зневодненням, повідомляє Медпортал.

Група Карлін Гріббл (Karleen Gribble) придбала пляшечки кожного виду, який продавався в магазинах, і перевірила, чи відповідає нанесене на них маркування заявленими обсягами. Виявилося, що на кожній п'ятій пляшечці хоча б одне ділення було відзначене настільки неточно, що не відповідало єдиному стандарту для пляшечок — Європейському. Різниця в заявлених обсягах і реальних доходила до 43% — таким чином, якщо батьки керувалися маркуванням і наливали воду до потрібної поділки, то їх діти або вживали значно більшу кількість суміші, або, навпаки, отримували менше харчування.

Читайте такожХарчування батька безпосередньо впливає на ризик розвитку раку грудей у його дочокДалі, кожні 2 з 5 ємностей не мали хоча б одного ділення, вказаного в інструкціях до сумішей. Наприклад, якщо для певного віку потрібно відміряти 60 мл води на одне годування — на пляшці могло не бути такого маркування. У загальному у 57% розглянутих виробів спостерігалися обидва недоліки — і неточність маркування, і відсутні поділки.

Виробники 41% пляшечок заявляли, що їх продукція відповідає Європейському стандарту, 6% — австралійському (якого не існує), 54% не згадували в описі жодних стандартів.

Читайте такожВчені встановили, що грудне молоко - це природний антибіотикКерівник дослідження зазначила, що батьки часто кладуть більше суміші на заявлений обсяг води, ніж рекомендовано виробниками замінників молока. У поєднанні з неправильним маркуванням на упаковках це може призвести до певних ускладнень, особливо у дітей, народжених раніше строку або які мають недолік ваги. Надмірна концентрація суміші може призвести до закрепів і частого зригування. З іншого боку, недостатнє харчування може стати причиною повільного росту або затримки в розвитку, оскільки дитячий організм не отримує достатньої кількості енергії і вітамінів.

Читайте такожБіологи розкрили секрет грудного молокаЩе одне можливе ускладнення — зневоднення. Карлін Гріббл підкреслила, що в дослідженні були використані пляшки, які виготовляються по всьому світу — в Австралії, Австрії, Болгарії, Малайзії, Таїланді, Великобританії, США, Китаї, Бельгії, Німеччини, Новій Зеландії та Сінгапурі. Таким чином, за її словами, проблема не тільки австралійська, і жорсткі стандарти на маркування дитячих пляшечок необхідні у всьому світі.