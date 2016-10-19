Дослідження підтвердило, що вживання яєць корисне для жіночого здоров'я

Якщо в день з'їдати по одному яйцю, то ризик раку знизиться за рахунок вмісту жирних кислот омега-6, відзначає Мeddaily.ru з посиланням на The Russian Times. Жирні кислоти зменшують запалення, що позитивно позначається на стані здоров'я. В принципі, тема зв'язку яєць, овочів, споживаних в молодості, і зниженого ризику раку грудей піднімалася понад 10 років тому.

Читайте такожЯєчня на сніданок робить людину добрішоюА кілька років тому інші вчені вже довели, що споживання мінімум шести яєць на тиждень скорочує ризик раку грудей на 44% порівняно зі споживанням менше двох яєць. Зараз же фахівці знову закликають жінок обов'язково включати яйця в раціон.

Яйце — найпоширеніший продукт харчування людини. Завдяки доступності в даний час найбільш поширеними у використанні є курячі яйця. У курячому яйці містяться необхідні людині поживні речовини: білки, жири, мінеральні речовини і вітаміни. Калорійність 100 грамів курячого яйця становить приблизно 160 ккал.