Під час переговорів у "нормандському форматі" мова йшла про доступ Червоного Хреста до заручників на Донбасі

09:45, 20 жовтня 2016
Зарубіжні новини
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 Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що під час переговорів в «нормандському форматі» йшлося, зокрема, про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до заручників, які незаконно утримуються бойовиками на Донбасі.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

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«Також ми обговорили питання гуманітарної допомоги, бо люди в Донецькій та Луганській областях дуже страждають і також йшлося про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до заручників, які незаконно утримуються сепаратистами», - заявила вона.

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