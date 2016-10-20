Під час переговорів у "нормандському форматі" мова йшла про доступ Червоного Хреста до заручників на Донбасі
09:45, 20 жовтня 2016Зарубіжні новини
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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що під час переговорів в «нормандському форматі» йшлося, зокрема, про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до заручників, які незаконно утримуються бойовиками на Донбасі.
Автомобіль Червоного Хреста біля зруйнованого офісу МКЧХ в Донецьку в жовтні 2014 року / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
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«Також ми обговорили питання гуманітарної допомоги, бо люди в Донецькій та Луганській областях дуже страждають і також йшлося про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до заручників, які незаконно утримуються сепаратистами», - заявила вона.
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