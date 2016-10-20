Під час переговорів у "нормандському форматі" мова йшла про доступ Червоного Хреста до заручників на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

Читайте такожЧервоний Хрест заплатить $700 тисяч боргів окупованій Луганщини за воду і світло

«Також ми обговорили питання гуманітарної допомоги, бо люди в Донецькій та Луганській областях дуже страждають і також йшлося про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до заручників, які незаконно утримуються сепаратистами», - заявила вона.