Чищення зубів запобігає розвитку запальних процесів у всьому організмі - медики

Зубна паста зупиняє запальні процеси у всьому організмі і, можливо, знижує ризик інфарктів і інсультів. Такого висновку дійшли фахівці з Флоридського Атлантичного університету, пише EurekAlert!

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Всі добровольці, які брали участь у експерименті, протягом 60 днів дотримувалися правил чищення зубів, встановлені дослідниками. При цьому одній групі дісталася зубна паста, а інший — паста-плацебо, в якій не було інгредієнтів, що допомагають впоратися із зубним нальотом. Для оцінки ефективності чищення добровольці ополаскивали рот розчином, що містить флуоресцеин, після чого їх зуби фотографували при світлі ультрафіолетової лампи.

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Вчені також визначили активність С-реактивного білка (англ. CRP) за допомогою імуноферментного аналізу. Концентрація цієї сполуки в плазмі крові зазвичай зростає при запаленні. Також CRP є маркером майбутніх серцевих нападів і інсультів.

Встановлено, що використання зубної пасти знижує рівень цього білка в організмі людини. Тим самим були отримані перші докази на користь того, що зубна паста здатна запобігти серйозним серцево-судинним захворюванням.

На основі отриманих результатів учені планують провести додаткові дослідження, щоб підтвердити ефективність зубної пасти у запобіганні серцевих нападів і інсультів.