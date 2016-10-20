Вчені назвали продукти, які можуть зумовлювати мігрені

Група американських вчених з Університету Каліфорнії (University of California) дійшла висновку, що провокувати розвиток мігрені можуть бактерії у ротовій порожнині та кишечнику, пише Live Science. У ході дослідження вчені проаналізували 172 зразка, взятих з ротової порожнини, і майже дві тисячі фекальних зразків.

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Всі учасники надали інформацію про те, як часто вони страждають на мігрені. Антоніо Гонсалез (Antonio Gonzalez) та його колеги з'ясували, що у тих, хто страждав мігренню, у ротовій порожнині бактерії, здатні метаболізувати нітрати, були присутні у значно більшій кількості, ніж у тих, хто не відчував регулярних головних болів.

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Чимало пацієнтів, які відчувають мігрені, помічають, що певні продукти, наприклад, шоколад, вино, ковбаса, сосиски і зелені салати, можуть викликати головні болі. Всі ці продукти містять досить велику кількість нітратів. Вчені припустили, що мігрені можуть бути викликані накопиченням оксиду азоту, який утворюється при метаболізмі нітратів бактеріями у ротовій порожнині.

Вчені, однак, підкреслюють, що вони лише виявили взаємозв'язок між присутністю бактерій і розвитком мігрені, але не готові стверджувати, що саме бактерії винні у виникненні головного болю. Надалі автори планують провести експеримент, в ході якого пацієнти, що страждають мігренню, будуть розділені на кілька груп залежно від того, який саме тип мігрені для них характерний.