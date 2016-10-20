У чоловіків зі щасливим дитинством формуються стійкі сімейні зв'язки - психологи

Чоловіки, чиє дитинство пройшло в щасливій сім'ї, формують більш стійкі сімейні зв'язки до старості, заявляють психологи. Цей висновок був зроблений з дослідження, що тривав понад півстоліття, пише Psychological Science.

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Дослідження почалося між 1938 і 1942 роком, після закінчення Великої депресії. Дослідники з Бостона зібрали інформацію про юнаків та їхні взаємини з сім'єю. Всього в дослідженні взяли участь 268 другокурсників з Гарварду і 456 бостонських підлітків з неблагополучних сімей. Через 60 років вже інші вчені зв'язалися з учасниками дослідження і виявили: що тепліше був клімат в родині, то більш міцні зв'язки з партнерами у них були згодом.

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Психологи припускали: позаяк люди у дитинстві та у старості досить безпорадні, то вони повинні формувати стосунки прихильності з іншими людьми, щоб про них дбали. Ця концепція була частиною теорії прив'язаності, що описує динаміку міжособистісних відносин. З'ясувалося, що чоловіки, які мали в дитинстві теплі стосунки з батьками, в подальшому житті краще справлялися з негативними емоціями і до старості утворювали міцні пари.