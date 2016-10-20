У бідних країнах допустимі рівні забруднення повітря перевищено у 98 % міст - ВООЗ

Ця проблема - у порядку денному Конференції ООН по житлу та сталого міського розвитку (Хабітат III), яка в ці дні проходить у Кіто, повідомляє Центр новин ООН. Під егідою ВООЗ на конференції була запущена нова кампанія під назвою «Вдихай життя».

Ця кампанія Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) спрямована на просування інноваційних проектів щодо зниження обсягів шкідливих викидів і просвіта населення.

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До основних джерел забруднення повітря належать транспорт, спалювання палива і сміття, вугільні електростанції і промислові підприємства.

Серед іншого ініціатори нової кампанії закликають автомобілістів пересісти на потяги, автобуси і на велосипеди, а всіх городян – до розумного споживання з мінімальними відходами, та озеленення вулиць.

За даними ВООЗ, у країнах з низьким і середнім рівнем доходу з населенням понад 100 тисяч максимально допустимі рівні забруднення повітря перевищено у 98 відсотках міст. З числа багатих країн забрудненим повітрям дихають жителі 56 відсотків міст.

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Експерти ВООЗ відзначають, що погіршення якості повітря загрожує серйозними наслідками. Близько трьох мільйонів людей щорічно помирають від хвороб, пов'язаних з впливом забрудненого атмосферного повітря. Погана якість повітря всередині приміщень також має негативний вплив на здоров'я. Тільки в 2012 році з цієї причини померло понад 6,5 мільйонів чоловік.