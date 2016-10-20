Недовгі прогулянки після їди знижують рівень цукру в крові - дослідження

Співробітники Університету Отаго радять людям, що страждають від діабету, відразу після кожного прийому їжі виходити на нетривалу прогулянку. Порада стає особливо актуальною, якщо діабетик їв продукти, багаті вуглеводами, наприклад, хліб або макаронні вироби. У дослідженні брала участь 41 людина з діабетом 2-го типу, пише Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці прописували учасникам ходьбу після їди. Дослідження показало: коли добровольці гуляли саме так, рівень глюкози в крові після прийому їжі у них був на 12% нижчий порівняно з прогулянками в будь-який час доби. Найбільш суттєво (на 22%) знижувався рівень цукру завдяки прогулянкам після вечірнього прийому їжі. Увечері люди зазвичай вживають найбільше вуглеводів, кажуть експерти.

Читайте такожЦукор треба виключити, замінивши його фруктамиФізична активність після прийому їжі дозволяє уникнути збільшення загальної дози інсуліну або додаткових ін'єкцій інсуліну під час прийому їжі. Вчені додають: контролювати рівень глюкози в крові дуже важливо. Високий рівень цукру збільшує ризик серцево-судинних захворювань і ускладнень, пов'язаних з діабетом.