Фахівці встановили, що біль може бути "заразним"

17:17, 20 жовтня 2016
Зарубіжні новини
1150

Це може пояснити такі захворювання, як фібромілагію, коли біль виникає без очевидної причини.

Боль может быть

Команда вчених з Університету Портленда з'ясувала, що гіперчутливість до болю може передаватися, принаймні, у мишей. Якщо у людей все так само, це може пояснити такі захворювання, як фібромілагія, коли біль виникає без очевидної причини, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на New Scientist.

В ході експерименту дослідники поміщали двох гризунів в різні клітки, що знаходилися на відстані від 1 до 2 метрів. Тварини не контактували і навіть не могли бачити одна одну. Експериментальна миша страждала від абстинентного синдрому після зловживання алкоголем або героїном або тварині вводили хімічний подразник в лапи.

Читайте такожЗаняття йогою допомагають позбутися від хронічного болю - вченіПотім фахівці оцінювали чутливість до болю в обох гризунів. Вони лоскотали їх, опускали кінчики хвостів мишей в теплу воду і вводили подразники в їх лапи. Дослідження показало: якщо експериментальна миша відчувала біль через абстинентний синдром, то чутливість до болю у другого гризуна була такою ж високою, як у неї. У контрольній групі мишей з сусідньої кімнати такого ефекту не спостерігалося.

Читайте такожАкупунктура і йога знімають біль не гірше за таблетки - дослідженняКоли експериментальна миша відчувала біль через подразник, у другої тварини чутливість до болю виявилася приблизно вдвічі нижчою, але все-таки вищою, ніж у контрольній групі. Також вчені встановили, що причиною феномену, ймовірно, був неприємний запах, що йшов від хворої миші. Мабуть, даний механізм дозволяє тваринам попереджати одна одну про загрозу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter