Фахівці встановили, що біль може бути "заразним"

Команда вчених з Університету Портленда з'ясувала, що гіперчутливість до болю може передаватися, принаймні, у мишей. Якщо у людей все так само, це може пояснити такі захворювання, як фібромілагія, коли біль виникає без очевидної причини, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на New Scientist.

В ході експерименту дослідники поміщали двох гризунів в різні клітки, що знаходилися на відстані від 1 до 2 метрів. Тварини не контактували і навіть не могли бачити одна одну. Експериментальна миша страждала від абстинентного синдрому після зловживання алкоголем або героїном або тварині вводили хімічний подразник в лапи.

Читайте такожЗаняття йогою допомагають позбутися від хронічного болю - вченіПотім фахівці оцінювали чутливість до болю в обох гризунів. Вони лоскотали їх, опускали кінчики хвостів мишей в теплу воду і вводили подразники в їх лапи. Дослідження показало: якщо експериментальна миша відчувала біль через абстинентний синдром, то чутливість до болю у другого гризуна була такою ж високою, як у неї. У контрольній групі мишей з сусідньої кімнати такого ефекту не спостерігалося.

Читайте такожАкупунктура і йога знімають біль не гірше за таблетки - дослідженняКоли експериментальна миша відчувала біль через подразник, у другої тварини чутливість до болю виявилася приблизно вдвічі нижчою, але все-таки вищою, ніж у контрольній групі. Також вчені встановили, що причиною феномену, ймовірно, був неприємний запах, що йшов від хворої миші. Мабуть, даний механізм дозволяє тваринам попереджати одна одну про загрозу.