Учені спростували міф про те, що праця перетворила мавпу на людину

Археологи з Бразилії та Великобританії з'ясували, що каміння з гострими краями, що нагадують знаряддя праці, отримують не тільки людиноподібні мавпи, але і інші види приматів. Це відкриття змінює уявлення про еволюцію людини і її діяльності. Висновки вчених представлені в статті в журналі Nature.

Дослідження продемонструвало, що шимпанзе навмисно створюють камені з гострими краями. Але як виявилося, це не є чимось особливим для групи Hominini, до якої, крім шимпанзе, належать людина і горила.

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Вчені також спостерігали за поведінкою чорносмугастих капуцинів у Бразилії. З'ясувалося, що ці мавпи спеціально розбивають камені, в результаті чого утворюються лусочки з гострими краями. При цьому отримані «знаряддя праці» дуже схожі на ті, що виявляються у місцях ймовірних стоянок древніх людей.