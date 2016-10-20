Червоне вино відновлює гормональний баланс - дослідження

При синдромі полікістозних яєчників (СПКЯ) порушується робота яєчників жінки. Основними симптомами СПКЯ є нерегулярні менструації, надлишок чоловічих гормонів в організмі і полікістоз яєчників. Також при СПКЯ підвищується рівень інсуліну. Синдром може призвести до безпліддя, набору ваги, появи вугрів, небажаного волосся на тілі. Вчені з Каліфорнійського університету вирішили з'ясувати, чи допомагає ресвератрол (антиоксидант, що міститься в червоному вині, винограді, малині та арахісі) при СПКЯ.

Читайте такожЧервоне вино може компенсувати шкоду від жирної їжіУ дослідженні взяли участь 30 жінок з синдромом, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Учасниць розділили на дві групи. Перша група щодня отримувала 1500 міліграмів ресвератролу, а друга - плацебо. На початку дослідження та через три місяці лікування фахівці зібрали зразки крові жінок. Також учасниці пройшли тест на толерантність до глюкози.

Читайте також Емоційна прив'язаність знижує рівень тестостеронуДослідники виявили: до кінця дослідження у жінок, які отримували ресвератрол, рівні тестостерону знизилися на 23,1%. При цьому у другій групі вони зросли на 2,9%. Рівні іншого чоловічого гормону, дегідроепіандростерон-сульфату, знизилися в групі, яка приймала ресвератрол, на 22,2%, а в групі, що одержувала плацебо, зросли на 10,5%.

Читайте також"Гормон любові" змушує чоловіків співпереживати жінкамКрім того, компонент червоного вина зменшував в учасниць ризик діабету. У жінок, які отримували ресвератрол, рівні інсуліну натще знизилися на 31,8%. До того ж, у цих учасниць підвищилася чутливість до інсуліну. Фахівці планують продовжити дослідження. Вони хочуть зайнятися вивченням механізмів. Поки що дослідники припускають: можливо, ресвератрол блокує специфічну ферментну активність. Або він може пригнічувати ріст ендокринних клітин.