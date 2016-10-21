Смертність від туберкульозу у світі поступово знижується - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Індія увійшла в шістку країн, на частку яких припало 60% нових випадків туберкульозу в 2015 році. При цьому у багатьох країнах захворюваність на туберкульоз та смертність від цього захворювання падають. У всьому світі в 2015 році було зареєстровано 10,4 мільйона нових випадків захворювання на туберкульоз (56% серед чоловіків, 34% серед жінок і 10% серед дітей). Люди з ВІЛ становили 11% від усіх хворих, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на DNA India.

У число країн, на які припало 60% нових випадків, увійшли Індія, Індонезія, Китай, Нігерія, Пакистан та ПАР. Крім того, фахівці виявили 480000 випадків туберкульозу з множинною лікарською стійкістю і 100000 випадків рифампіцин-стійкого туберкульозу.

Читайте такожУкраїна має найгірші в Європі показники з лікування туберкульозу - МОЗУ 2015 році 1,4 мільйона осіб померли від туберкульозу. 0,4% померлих становили ВІЛ-інфіковані з туберкульозом. Хоча з 2000 року число смертей зменшилася на 22%, туберкульоз залишається однією з 10 основних причин смерті в усьому світі. Експерти відзначають: необхідно посилити заходи профілактики та забезпечити своєчасну діагностику і лікування цього захворювання.