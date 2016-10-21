У США почалася епідемія венеричних захворювань

12:17, 21 жовтня 2016
Зарубіжні новини
187

До найпоширеніших венеричних хвороб у Північній Америці належать хламідіоз (1,5 мільйона випадків), гонорея (400 тисяч випадків) та сифіліс (24 тисячі випадків).

Ілюстрація / REUTERS

Фахівці центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) прийшли до висновку, що в США зростає кількість випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом, повідомляє Gizmodo.

Директор CDC Джонатан Мермін стверджує, що високі показники захворюваності означають, що медичні зусилля з профілактики статевих інфекцій залишаються на низькому рівні.

Найбільш часто зустрічаються такі венеричні хвороби в США - хламідіоз (1,5 мільйона випадків), гонорея (400 тисяч випадків) та сифіліс (24 тисячі випадків).

Читайте такожВООЗ опублікувала нові рекомендації з лікування хламідіозу, гонореї та сифілісуПоловина захворювань гонореєю і дві третини випадків хламідіозу припадають на людей у віці 15-24 років. Серед жінок захворюваність сифілісом в 2015 році зросла більш як на 27%, хоча як і раніше залишається на низькому рівні (менш як 10% всіх випадків).

Для вирішення проблеми CDC закликають активніше брати участь у дискусіях по темі безпечного сексу. Крім того, на думку фахівців, перевірка на статеві інфекції повинна стати обов'язковою частиною стандартної медичної допомоги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter