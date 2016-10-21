У США почалася епідемія венеричних захворювань

Фахівці центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) прийшли до висновку, що в США зростає кількість випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом, повідомляє Gizmodo.

Директор CDC Джонатан Мермін стверджує, що високі показники захворюваності означають, що медичні зусилля з профілактики статевих інфекцій залишаються на низькому рівні.

Найбільш часто зустрічаються такі венеричні хвороби в США - хламідіоз (1,5 мільйона випадків), гонорея (400 тисяч випадків) та сифіліс (24 тисячі випадків).

Читайте такожВООЗ опублікувала нові рекомендації з лікування хламідіозу, гонореї та сифілісуПоловина захворювань гонореєю і дві третини випадків хламідіозу припадають на людей у віці 15-24 років. Серед жінок захворюваність сифілісом в 2015 році зросла більш як на 27%, хоча як і раніше залишається на низькому рівні (менш як 10% всіх випадків).

Для вирішення проблеми CDC закликають активніше брати участь у дискусіях по темі безпечного сексу. Крім того, на думку фахівців, перевірка на статеві інфекції повинна стати обов'язковою частиною стандартної медичної допомоги.