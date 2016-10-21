Груші знижують зайву вагу - дослідження

Груша - один з найбільш поживних фруктів, містить багато клітковини, антиоксидантів, мінеральних речовин, вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я. Як передає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News, груші показані при хворобах серця, раку, діабеті, остеопорозі і високому тиску. Плюс, груша дозволяє довше зберегти почуття насичення. У ній немає жиру, холестерину, солі, що важливо для тих, що худне.

Згідно з останнім дослідженням Університету Луїзіани, люди, які споживали груші, важили менше, ніж люди, що не мали груш в раціоні. Також любителі груш на 35% рідше страждали ожирінням. Притому, відмінностей в рівні фізичної активності не було зафіксовано.

Читайте такожРегулярне вживання груш знижує тискУ цілому люди, що споживали груші, харчувалися непогано (менше споживали цукру, жирів). Всього однієї груші середнього розміру при щоденному споживанні було достатньо, щоб отримати в хорошому обсязі клітковину (24% від денної норми), вітамін С, магній, мідь, калій і це все при 100 калоріях.