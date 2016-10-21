Учені створюють "розумне" інвалідне крісло, яке самостійно об'їжджає перешкоди

Індійські інженери спільно з командою лікарів зайнялися створенням «розумного» інвалідного крісла, яке здатне самостійно об'їжджати перешкоди. Крім того, воно може визначати, коли «водій» крісла втомився або відчуває стрес, повідомляє Медпортал.

Читайте такожУперше в Україні встановили біонічні протези учасникам АТОНавін Кумар Малік (Naveen Kumar Malik) і його колеги створюють спеціальну навігаційну систему, яка допоможе зробити пересування пацієнта, який користується інвалідним візком, більш безпечним. Таке розумне крісло, яке не тільки може об'їжджати перешкоди, але й орієнтується на стан користувача, стане в нагоді слабким пацієнтам і тим, хто страждає когнітивними порушеннями.

Якщо «водій» крісла втомлюється – таке переміщення може бути пов'язане з підвищеною небезпекою. Нове крісло отримує інформацію про температуру тіла пацієнта, його пульс і інші параметри. Поки що розробникам вдалося створити прототип навігаційної системи для «розумного» крісла і вони планують почати її масове виробництво. Вони впевнені, що обладнані такою системою навігації інвалідні візки значно поліпшать якість життя пацієнтів і допоможуть їм менше залежати від інших людей.

Читайте такожУ Швейцарії створюють базу даних рухів рук для виготовлення протезівРаніше російські вчені з Національного дослідницького ядерного університету «МІФІ» оголосили, що займаються розробкою інвалідного крісла, яким можна керувати силою думки. Такий засіб пересування підходить навіть для паралізованих людей, пояснили творці. Для того, щоб керувати цим кріслом, користувач повинен носити спеціальний шолом.