Музика робить найважчі тренування легшими - дослідження

Потужні, але нетривалі інтервальні тренувальні програми, бувають дуже важкі. Однак музика допомагає до них краще адаптуватися, пише Мeddaily.ru з посиланням на Eurek Alert. Це показав експеримент з добровольцями, яким запропонували вперше випробувати інтенсивний тренувальний режим. У підсумку, якщо люди слухали музику, вони позитивно дивилися на тренування і добре до них пристосовувалися.

Читайте такожЧоловіки, які активно займаються силовим спортом, можуть швидше облисітиПодібний режим (цикл інтенсивного навантаження змінюється відновлювальним циклом із зниженим навантаженням) дає можливість досягти бажаного результату при мінімальних витратах часу. І, як показало дослідження, даний режим добре сприймався добровольцями. Насправді, всього 10 хвилин інтенсивного інтервального тренування тричі на тиждень можуть зміцнити здоров'я.

Читайте такожТренуватися при поганому настрої шкідливо - дослідженняІ музика здатна полегшити сприйняття подібного тренування. Це дає надію на те, що людина буде практикувати подібні тренування в подальшому. Між тим, багатьом важко дотримуватися режиму, який передбачає тривалі тренування на кшталт 50 хвилин бігу.