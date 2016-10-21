ЮНІСЕФ домовився про значне зниження ціни на вакцину проти найсмертельніших дитячих інфекцій

За інформацією Reuters, вона буде поставлятися за ціною 0,85$ за дозу, це вдвічі дешевше поточної закупівельної ціни.

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Препарат призначений для захисту дітей від дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту B, гемофільної інфекції.

Багаторічний контракт між ЮНІСЕФ та фармацевтичними компаніями Biology E, Jenssen, LG Life Sciences, Panacea Biotec Ltd, Serum Institute of India і Shantha Biotech передбачає поставку 450 млн доз препарату в період з 2017-2020 рр

Вакцина буде використовуватися у вакцинальних кампаніях на території 80 країн. За оцінками ЮНІСЕФ, реалізація програми дозволить запобігати близько 5,7 млн дитячих смертей щороку.