Мешканка Іспанії стала матір'ю у 62 роки

Новонароджена дівчинка, яку назвали на честь матері Ліною, народилася раніше терміну – її вага становить близько 2,3 кг, повідомляє Mirror. Дівчинка з'явилася на світ в результаті кесарева розтину. Виписуючись із лікарні, Ліна Альварез зазначила, що відчуває себе просто відмінно, наче їй не 62 роки, а в два рази менше. Говорячи про новонароджену дитину, вона сказала, що вдячна долі за такий подарунок.

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Факт вагітності Ліни активно обговорювалося жителями Галісії, де вона проживає, зокрема, обговорювалося питання, до якого віку жінки можуть користуватися допоміжними репродуктивними технологіями.

Для того, щоб завагітніти, Ліна Альварез пройшла процедуру екстракорпорального запліднення – це дозволило народити двох дітей після настання менопаузи. Вона пояснює, що більшість лікарів не були готові проводити ЕКО, але їй вдалося знайти гінеколога, який наважився на це. Він, однак, попереджав Ліну, що шанс завагітніти становить лише 6%.

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Ліна розповіла, що їй телефонують жінки з усього світу: вони вітають її з народженням дочки і просять розповісти, який саме лікар допоміг їй завагітніти. Цю інформацію вона тримає в секреті, але впевнена, що кожна жінка здатна знайти відповідного лікаря або клініку самостійно.