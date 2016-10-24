Улюблена музика допоможе заснути людям, які страждають на безсоння - дослідження

Сон відновлює сили, стимулює регенерацію тканин і роботу пам'яті та інших когнітивних функцій, пише IFLSCIENCE!.

Хронічне безсоння призводить до багатьох проблем — розладів психіки, провалів у пам'яті, в довготривалій перспективі — до ожиріння і деменції. Особливо серйозні форми безсоння можуть збільшити шанс настання летального результату. Безліч аварій відбуваються через те, що водій не виспався.

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Вчені з університету Лінкольна (University of Lincoln) і Лондонського університету (University of London) виявили, що сеанс прослуховування улюбленої музики перед сном може скоротити другу — перехідну фазу сну. Таким чином, люди швидше досягають наступної фази, в якій організм починає відновлюватися. У дослідженні брали участь студенти з Великої Британії та старші люди з Сінгапуру, і всі вони після закінчення 3 тижнів експерименту відзначили безсумнівну користь 45-хвилинного прослуховування музики перед сном. Причини, за якими люди люблять слухати музику перед тим, як заснути, різні. Вона допомагає відключитися від зовнішніх (наприклад, шум машин) і внутрішніх (дзенькіт у вухах) звукових подразників, дає відчуття захищеності.

Співробітники університетів ініціювали опитування, в якому брала участь 651 людина. Всі ці люди відповідали, яка музика допомагає їм заснути. Лідирували композиції Баха, Еда Ширана, Моцарта. Всього було названо 545 різних виконавців 14 жанрів. На основі цього вчені, за допомогою комп'ютерних алгоритмів будуть проводити аналіз, щоб знайти певні зачіпки для створення ідеальної музики для засипання. Однак, незважаючи на майбутню роботу, вони заздалегідь попереджають: музика, що подобається людині, буде ефективнішою, ніж набори композицій, створені будь-ким іншим.