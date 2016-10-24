Вчені створили ефективніший і водночас менш токсичний протипухлинний препарат

Автори поки випробували ліки на мавпах, але отримані результати дають підстави припускати, що за допомогою нового препарату можна буде боротися з раком головного мозку і у людей, пише Science Daily.

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Дослідницька група займалася вивченням протипухлинної речовини, виділеної з грунтової бактерії понад 70 років тому. Йдеться про 6-діазо-5-оксо-L-норлейцин, також відомий як DON. Ця речовина сприяє зменшенню розміру пухлин і допомагає при різних формах раку. Його серйозним побічним ефектом є підвищена токсичність.

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Вчені на чолі з Барбарою Слашер (Barbara Slusher) змогли модифікувати структуру речовини таким чином, що вона здатна долати гематоенцефалічний бар'єр. Автори перевірили препарат на мишах і дійшли висновку, що таким чином їм вдалося створити значно ефективніші та водночас безпечніші ліки. Потрапляючи в головний мозок, похідні DON піддаються зворотному модифікації, знову перетворюючись у 6-діазо-5-оксо-L-норлейцин.

DON і його модифікований аналог внутрішньовенно вводили мавпам, а через півгодини вимірювали рівень препарату в циркулюючій плазмі та спинномозковій рідині. У тварини, що отримала модифікований препарат, у крові концентрація ліки виявилася у 7 разів вищою.

Дослідники вважають, що вони зможуть модифікувати таким чином і інші препарати: це допоможе знизити токсичність ліків і підвищити їхню ефективність.