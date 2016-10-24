Вчені створили ефективніший і водночас менш токсичний протипухлинний препарат
Лікування пухлин головного мозку може стати більш ефективним з використанням нового препарату, створеного вченими з Центру розробки лікарських препаратів при Університеті Джонса Хопкінса (Johns Hopkins Drug Discovery).
Автори поки випробували ліки на мавпах, але отримані результати дають підстави припускати, що за допомогою нового препарату можна буде боротися з раком головного мозку і у людей, пише Science Daily.
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Дослідницька група займалася вивченням протипухлинної речовини, виділеної з грунтової бактерії понад 70 років тому. Йдеться про 6-діазо-5-оксо-L-норлейцин, також відомий як DON. Ця речовина сприяє зменшенню розміру пухлин і допомагає при різних формах раку. Його серйозним побічним ефектом є підвищена токсичність.
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Вчені на чолі з Барбарою Слашер (Barbara Slusher) змогли модифікувати структуру речовини таким чином, що вона здатна долати гематоенцефалічний бар'єр. Автори перевірили препарат на мишах і дійшли висновку, що таким чином їм вдалося створити значно ефективніші та водночас безпечніші ліки. Потрапляючи в головний мозок, похідні DON піддаються зворотному модифікації, знову перетворюючись у 6-діазо-5-оксо-L-норлейцин.
DON і його модифікований аналог внутрішньовенно вводили мавпам, а через півгодини вимірювали рівень препарату в циркулюючій плазмі та спинномозковій рідині. У тварини, що отримала модифікований препарат, у крові концентрація ліки виявилася у 7 разів вищою.
Дослідники вважають, що вони зможуть модифікувати таким чином і інші препарати: це допоможе знизити токсичність ліків і підвищити їхню ефективність.