Цвітіння водоростей зумовлює тяжкі захворювання у людей - експерти

Про це йдеться в дослідженні експертів ЮНЕСКО, повідомляє центр новин ООН.

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Цвітіння водоростей, що завдає серйозної шкоди, пов'язане з інтенсивною експлуатацією прибережних зон у цілях розведення і вирощування риби, морських тварин, розвитком туризму та інших видів людської діяльності. Автори документа попереджають про посилення цієї тенденції. Цвітіння спостерігаються, наприклад, вздовж берегів Флориди у США, в Індії та Омані. Незважаючи на заходи з обмеження виробництва і викидів шкідливих хімічних речовин, ці явища почастішали також в Адріатичному і Балтійському морях.

Між тим зазначається, що завдяки обмеженню скидання відходів, кільксть випадків шкідливого цвітіння водоростей у Внутрішньому Японському морі стабілізувалася на рівні 100 в рік.