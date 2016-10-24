Вчені виявили нові гени, пов'язані з розвитком шизофренії

Дослідницька група з Університету Каліфорнії на чолі з Деніелом Гешвіндом (Daniel Geschwind) виявила невідомі раніше гени, асоційовані з шизофренією, пише ScienceDaily.

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Результати, отримані каліфорнійськими вченими, підтверджують думку, що гени відіграють важливу роль у виникненні шизофренії. Імовірно, що їхній вплив більш істотний, ніж вважалося раніше.

У дослідженні, проведеному в 2014 році, було показано, що пов'язані з шизофренією варіації зачіпають більше ста різних ділянок ДНК. Більшість з них, втім, не торкалися будь-яких генів, таким чином, дослідники не могли зрозуміти, до яких порушень призводять ті чи інші варіації в геномі. Висловлювалися припущення, що ці зміни у структурі ДНК зачіпають регуляторні ділянки, які можуть впливати на експресію тих чи інших генів.

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Для того, щоб підтвердити або спростувати це припущення, дослідники з США запропонували новий підхід – вони вивчили тривимірну структуру ДНК незрілих нейронів кори головного мозку, щоб зрозуміти, чи впливають виявлені ними заміни на роботу тих чи інших генів.

Вони з'ясували, що більшість з ділянок ДНК, в яких були виявлені мутації, асоційовані з шизофренією, контактували з генами, які беруть участь у розвитку мозку. Крім того, дослідникам вдалося виявити кілька генів, регуляція роботи яких у пацієнтів, які страждають на шизофренію, порушена.

Застосовуючи технології тривимірного хромосомного картування, дослідники планують у майбутньому вивчити гени, асоційовані з розвитком інших захворювань, наприклад, аутизму.