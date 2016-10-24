Дослідники перетворили дані про білки у музичні мелодії

Нове дослідження показує, як музичні звуки можуть допомогти вченим проаналізувати дані, використовуючи слух замість зору, пише Еlsevier.

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Застосувавши техніку, названу «соніфікацією», дослідники з Університету Тампере у Фінляндії, Університету Східного Вашингтона в США та Інституту Френсіса Кріка у Великій Британії змогли перетворити дані про білки у музичні звуки та мелодії.

Виявилося, що ці мелодії приємно слухати. Джонатан Міддлтон і його співавтори вважають, що їхній метод може допомогти вченим легше визначати аномалії в білках.

Білки - перший досвід, який може бути застосований і до інших молекул. Одного разу вчені будуть в змозі слухати і геноми людей, і можливо використовувати це, щоб зрозуміти роль не ідентифікованих ділянках ДНК.