Вчені підтвердили протиракові властивості цибулі

Як зазначає Eurek Alert, зазвичай рак починає розмножуватися за наявності пропухлинних макрофагів (M2). Але з використанням ONA розмноження клітин гальмувалося.

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Цей ефект вчені пов'язують з наступним моментом: ONA впливає на STAT3, фактор транскрипції, задіяний і в активності M2, і у розмноженні ракових клітин. Також, як було встановлено, ONA гальмував пропухлинну діяльність клітин MDSC. Дані клітини пов'язані з протипухлинною імунною відповіддю лімфоцитів.

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З іншого боку, сполука втручається у пропухлинну активність мієлоїдних клітин і включає правильну імунну відповідь. А ще ONA підсилює ефект протиракових ліків. Причому, здорові клітини не страждають. Експерименти з гризунами (сполуки вводилився перорально) виявили: тварини жили довше, а ріст пухлин яєчників зупинявся.