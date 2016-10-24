Швейцарські вчені виростили колінні хрящі з клітин носової перегородки

Швейцарські вчені використовували клітини, взяті з носа пацієнта, для отримання хрящової тканини. Створені таким чином колінні хрящі були пересаджені 10 дорослим у віці від 18 до 55 років. Трансплантація була проведена ще два роки тому, але про успіх операції вчені і лікарі повідомили лише зараз, повідомляє Медпортал.

Хрящова тканина для трансплантації була вирощена з клітин носової перегородки вченими з Університетської лікарні Базеля (University Hospital Basel) – ці клітини мали унікальну здатність ділитися, даючи початок новому хрящу.

З носової перегородки пацієнтів був узятий фрагмент тканини діаметром 6 мм, після чого ці клітини культивувалися протягом двох тижнів під дією факторів росту. Потім клітини пересадали на колагенову підкладку і культивація тривала ще протягом двох тижнів. В подальшому трансплантату надавали необхідну форму, що дозволяло замінити пошкоджений хрящ.

Через два роки після трансплантації у 9 пацієнтів з 10 відсутні ускладнення, пов'язані з пересадкою. Один з учасників не зміг пройти необхідні обстеження, оскільки отримав серйозну травму).

Читайте такожВчені встановили, що ін'єкції на основі бджолиної отрути запобігають руйнуванню хрящівПацієнти відзначили зниження больових відчуттів, поліпшення роботи колінного суглоба, а також загальне поліпшення якості життя. Незважаючи на те, що процедура виявилася ефективною, про її впровадження в клінічну практику говорити поки що передчасно – спостереження за пацієнтами ще триває. Крім того, потрібно випробувати методику на більшій кількості пацієнтів, а також порівняти ефективність такого лікування зі стандартними методами терапії і плацебо.

Методика досить перспективна і автори сподіваються, що після проведення всіх необхідних випробувань, вони почнуть використовувати її в клініці.