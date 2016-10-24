Знеболювальні ліки призводять до проблем із серцем - дослідження

Відомі нестроїдні протизапальні засоби, як виявилося, пов'язані з підвищеним ризиком серцевої недостатності, навіть у людей без історії проблем із серцем. Як передає Мeddaily.ru з посиланням на Reuters, ризик потрапляння до лікарні з серцевою недостатністю зростав майже на 20%, якщо за два тижні до цього людина вживала ці препарати.

Читайте такожЛіки проти болю роблять людей байдужимиПравда, не всі нестроїдні протизапальні засоби однаково небезпечні. Наприклад, напроксен давав 16%-е підвищення ризику, а кеторолак - 83%-це. В свою чергу, целекоксиб взагалі був безпечний майже на сто відсотків. Правда, якщо у людини вже є хвороба або пацієнт похилого віку, то ситуація може виявитися ще гіршою і чи варто взагалі уникати нестероїдних протизапальних засобів.

Читайте такожПопулярне знеболювальне Диклофенак пов'язали з інсультами і серцевими нападамиВ цілому експерти проаналізували статистику щодо 27 різних нестроїдних протизапальних засобів, які приймалися в Нідерландах, Італії, Німеччини та Британії у 1999-2010 роках. Виявилося, 9 засобів значно підвищували ризик. Серед них були кеторолак, еторикоксиб, індометацин, рофекоксиб, піроксикам, диклофенак, ібупрофен, німесулід. Якщо людина вживала у великому дозуванні диклофенак, еторикоксиб, індометацин, піроксикам і рофекоксиб, то ризик серцевої недостатності підвищувався більш як удвічі.