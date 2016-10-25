Дослідження спростувало теорію про виняткову користь переливання свіжої крові

Переливання (гемотрансфузія) свіжої крові, в якій немає осаду через тривале зберігання, не зменшує смертності серед пацієнтів. Це з'ясували вчені з Університету Макмастера в Канаді, які вивчили стан декількох десятків тисяч реципієнтів, пише EurekAlert!

Лікарі оцінили кількість летальних випадків серед 31,5 тисячі пацієнтів з лікарень в Австралії, Канаді, Ізраїлі та США, яким зробили гемотрансфузію. Виявилося, що серед реципієнтів свіжої крові померло 9,1 відсотка осіб. Частка тих, кого не вдалося врятувати переливанням старої крові, дещо менша — 8,7 відсотка. Вчені відзначають, що на показники не впливали група крові, діагноз, лікарня або країна, і визнають цю різницю несуттєвою.

Читайте такожЧистка зубів запобігає запальні процеси у всьому організмі - медики

За словами авторів статті, їхня робота ставить крапку в суперечках, чи псується кров при зберіганні, і чи має значення її свіжість для успішної процедури переливання.

Розвиток медичних технологій дозволяє зберігати кров до 42 днів. Для переливання, насамперед, використовують більш старий біоматеріал, проте існують побоювання з приводу біохімічних, структурних і функціональних змін у ньому.