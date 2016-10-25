Психологи пояснили поведінку брехунів

Британські і американські психологи виявили причини, з яких людина починає регулярно брехати, пише The Guardian.

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Як показали експерименти вчених, мала брехня, за яку людина отримує навіть невелику вигоду, стимулює адаптацію нервової системи до подальшого обману.

Своїх висновків учені дійшли, простеживши за поведінкою 80 добровольців, що брали участь у спеціальній грі. Волонтери розбивалися на пари, у кожної з яких був спільник експериментаторів. Добровольці повинні були оцінити кількість монет в банку, показаної на моніторі, але один з них, спільник вчених, мав явну вигоду — він заздалегідь знав приблизну кількість грошей в ємності і приймав рішення про видачу монет, однак його заробіток визначався різницею між власною оцінкою кількості монет і оцінкою компаньйона.

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Виявилося, що з плином часу, у міру розвитку гри, спільники вчених обманювали своїх компаньйонів все більше. Експериментаторам за допомогою магнітно-резонансної томографії вдалося простежити зміни, що відбуваються в ході гри в корі головного мозку брехунів.

З'ясувалося, що в момент першої брехні підвищену активність проявили мигдалини. По мірі того, як тривала гра, через 10-20 раундів — а половина її учасників дурила компаньйонів все більше — така мозкова активність стала знижуватися. Таким чином, на думку дослідників, учасники експерименту пристосовувалися до систематичної брехні. Вчені вважають, що подібним чином організм людини може звикати до підвищених ризиків або насильства. Надалі дослідники планують перевірити своє припущення.