Майже 6 мільйонів дітей в Іраку вакцинують проти поліомієліту - ООН

Протягом тижня планується зробити щеплення проти поліомієліту майже 6 мільйонів малюків у віці до п'яти років, повідомляє Центр новин ООН. Саме в цьому віці діти дуже сприйнятливі до захворювання, однак вчасно зроблене щеплення може його запобігти.

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Як підкреслюють в ЮНІСЕФ, іракські власті докладають значних зусиль у боротьбы з поліомієлітом.

«Уряд Іраку поставив за мету покінчити з поліомієлітом. У 2014 та 2015 році в рамках реагування на спалах поліомієліту на Близькому Сході в країні було проведено 16 кампаній», - йдеться в заяві представника Дитячого фонду ООН в Іраку Пітера Хокінса. Завдяки вжитим заходам з квітня 2014 року в цій країні не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання. У травні 2015 року Ірак прибрали із списку країн з ендемією поліомієліту.

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Однак, як кажуть експерти, ризик поширення захворювання, як і раніше існує, оскільки владі важко відстежувати ситуацію серед внутрішньо переміщених осіб і людей, які живуть у важкодоступних районах і в неформальних поселеннях.

«Поки поліомієліт не буде повністю переможено в усьому світі, необхідно проводити вакцинацію і відстежувати всі випадки захворювання. Ми повинні бути напоготові», - підкреслив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Іраку Алтаф Мусани.

Поліомієліт – дуже заразне вірусне захворювання, яке вражає нервову систему. В даний час передача інфекції триває в Пакистані і Афганістані. Нові випадки поліомієліту зареєстровано у Нігерії.

У кампанії з імунізації в Іраку беруть участь понад 25 тисяч осіб, які будуть обходити будинки іракців, пропонуючи їм вакцинацію.