Новий препарат проти депресії без тяжких побічних дій підтвердив свою ефективність

Експериментальний препарат компанії Alkermes (США) виявився ефективним у терапії пацієнтів з клінічною депресією, що не піддавалия терапії за допомогою стандартних засобів. Про це свідчать результати клінічних досліджень III фази, пише Alkermes.

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У клінічних дослідженнях взяли участь 407 пацієнтів, що приймали експериментальний засіб ALKS 5461 або плацебо. Всі учасники КД продовжили стандартну терапію проти депресії. Згідно з отриманими результатами, на тлі нового препарату у пацієнтів значно скорочувалися прояви депресії. При цьому було відзначено сприятливий профіль безпеки лікарського засобу: найбільш поширеними побічними ефектами були нудота, запаморочення і втома.

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ALKS 5461 є комбінованим препаратом на основі бупренорфіну та експериментального опіоїдного антагоніста самідорфану (samidorphan). Бупренорфін є частковим агоністом опіоїдних рецепторів підтипу мю - і антагоністом каппа-рецепторів.

В даний час бупренорфін схвалено у низці країн як опіоїдний анальгетик. Самідорфан – експериментальний селективний антогоніст опіоїдних рецепторів.