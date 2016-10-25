Європейське агентство з лікарських препаратів відкрило доступ до клінічних досліджень

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) надало відкритий доступ до результатів клінічних досліджень медикаментів, схвалених на території ЄС.

Читайте також80% результатів клінічних досліджень, що проводилися в Китаї, сфальсифіковані - результати перевірки

EMA стало першим у світі контрольним органом, що відкрив прямий доступ до результатів клінічних досліджень для широкої громадськості. Всі бажаючі зможуть ознайомитися з документами, надані EMA фармацевтичними компаніями на підтримку заявки на реєстрацію лікарського препарату з 1 січня 2015 року.

Читайте такожЮНІСЕФ домовився про зниження ціни на вакцину проти найбільш смертоносних дитячих інфекцій

Єврокомісар з питань охорони здоров'я та продуктової безпеки Вітеніс Андріукаїтіс заявив, що прозорість є основоположним компонентом клінічних досліджень, тому всі результати випробувань, незалежно від того, позитивні вони чи негативні, повинні бути представлені у відкритому доступі.

На даний момент ЕMA опублікувало 260 тис. сторінок інформації про понад 100 клінічних досліджень лікарських препаратів. Поступово в базу даних будуть додаватися звіти про КД та інших ЛЗ. Надалі EMA планує протягом 60 днів після прийняття рішення про реєстрацію препарату в ЄС завантажувати на онлайн-ресурс інформацію про клінічні дослідження. Прогнозується, що щорічно в базу будуть додаватися звіти про приблизно 4,5 тис. КД.