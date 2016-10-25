Щороку дія свинцю зумовлює у світі 600 тисяч нових випадків розумової відсталості у дітей - ВООЗ

Її мета – домогтися припинення використання фарб, що містять свинець, які досі застосовуються в багатьох країнах, повідомляє Центр новин ООН.

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Свинець – це отруйна речовина, накопичення якої впливає на низку систем організму. Вона особливо шкідлива для дітей молодшого віку. При тому, що запобігти отруєнню свинцем можна. Щорічно його дія викликає 600 тисяч нових випадків розумової відсталості у дітей.

Фарби з високим вмістом свинцю досі є доступними і використовуються в декоративних цілях у багатьох країнах, незважаючи на наявність хороших замінників, що не містять свинцю.

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За оцінками, вплив свинцю викликає 143 тисячі смертей на рік, причому найважчий тягар у регіонах, що розвиваються.

У 2011 році був заснований Глобальний альянс за відмову від застосування свинцю у фарбах. У його завдання входить домогтися заборони на використання фарб, що містять свинець.

«Проведений Програмою Організації Об'єднаних Націй по навколишньому середовищу (ЮНЕП) і ВООЗ (які спільно координують роботу Глобального альянсу) опитування показав, що на 30 червня 2016 року лише 62 уряду підтвердили, що в їхніх країнах діють юридично зобов'язуючі норми щодо контролю використання фарби, що містить свинець», - йдеться в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В Україні такого законодавства немає, наголошують експерти .