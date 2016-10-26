В Афганістані виробництво опіуму зросло на 43%

У 2016 році виробництво опіуму в Афганістані зросло на 43 відсотка порівняно з рівнем минулого року, повідомляє Центр новин ООН. Про це йдеться у доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності. Збільшилися також території, на яких вирощують опійний мак, – з 183 тисяч гектар до 201 тисячі гектарів.

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Дані доповіді свідчать про те, що в Афганістані стали докладати менше зусиль до боротьби з незаконним обігом наркотиків і до вирішення пов'язаних з ним проблем у сфері безпеки, охорони здоров'я і розвитку.

Так, у 2016 році місцева влада провела операції по знищенню 355 гектарів опійного маку. Це в 10 разів менше, ніж у 2015 році.

Експерти закликають міжнародне співтовариство зміцнити співпрацю з урядом Афганістану і надати ресурси для більш активного регіонального співробітництва.

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На думку експертів, необхідно також зміцнити політичну волю в самому Афганістані для боротьби не тільки з наркотиками, але і з корупцією, відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами.