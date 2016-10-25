Сучасні жінки випивають алкоголю майже нарівні з чоловіками - дослідження

Жінки майже наздогнали чоловіків у тому, що стосується споживання спиртних напоїв, свідчать результати проведеного австралійськими вченими дослідження щодо алкогольних пристрастей статей у всьому світі. Нинішнє покоління жінок практично "зрівняло рахунки" і усунуло відставання, пише BMJ Open.

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Вчені стверджують, що в XXI столітті чоловіки п'ють не набагато більше жінок (в 1,1 рази), лише в 1,2 рази частіше, ніж жінки страждають алкоголізмом, а також у 1,3 рази частіше відчувають викликані алкоголем проблеми зі здоров'ям.

Група вчених з університету Нового Південного Уельсу в Австралії проаналізувала алкогольні звички людей у всьому світі, хоча найбільше респондентів виявилося все ж в Північній Америці та Європі.

"Споживання алкоголю та пов'язані з цим захворювання історично вважалися чоловічим феноменом", - визнають вчені.

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На думку професора Марка Петтикрю з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, причиною таких змін не можна вважати тільки мінливі соціальні ролі чоловіків і жінок.

"Все більша доступність алкоголю також відіграє важливу роль, не кажучи вже про те, що реклама спиртних напоїв часто буває спрямована спеціально на споживчий сегмент жінок, особливо юного віку. Професійні медики повинні допомогти суспільству - і чоловікам, і жінкам - усвідомити, які ризики щодо споживання алкоголю і як знизити їх", - вважає професор.