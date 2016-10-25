Дивитися на селфі шкідливо для психіки - психологи

Психологи Університету Пенсільванії не радять часто переглядати в соцмережах свої і чужі селфі. Виявляється, це пов'язано зі зниженням самооцінки та задоволеності життям, зазначає Мeddaily.ru. Коментує один з авторів роботи Рюоксі Ван: "Більшість досліджень соцмереж стосуються мотивації людей ділитися тією чи іншою інформацією, а також переваг користувачів. Ми ж звернули увагу на ефект, який справляє на споживачів ця інформація".

У центрі уваги вчених виявилися люди, які діють лише як спостерігачі. Тобто ці люди не коментували і не залишали оцінки фотографіям. Примітно: незважаючи на відсутність активних дій, соцмережі значно впливали на "спостерігачів". Це підтвердило онлайн-опитування, яке стосувалося психологічних наслідків розміщення та перегляду селфі.

Читайте такожТри селфі в день - привід занепокоїтися про свою психіку, кажуть медикиВиявилося: чим частіше люди переглядали свої і чужі селфі, тим нижчий їх рівень самооцінки та задоволеності життям. Вчені пояснюють це так: люди зазвичай розміщують селфі, коли вони щасливі або добре проводять час. "Спостерігачі" постійно порівнюють себе з зображеними, і на тлі чужого щастя можуть відчути, що їх життя недосконале.