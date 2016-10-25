Багато підлітків курять для схуднення - дослідження

Вчені з Корнельського університету проаналізували дані майже 10500 добровольців у віці від 11 до 15 років. 46% дівчаток і 30% хлопчиків, які часто палили, за допомогою шкідливої звички намагалися контролювати вагу. Куріння було більш поширене серед підлітків, які думають, що їм потрібно схуднути, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Дівчата, які вважали себе занадто товстими, курили майже на 225% частіше учасниць, чия вага, на їхню думку, була нормальною. Хлопчики, які вважали себе товстими, курили приблизно на 145% частіше учасників, задоволених власною вагою. Ймовірно, висновки дослідників допоможуть у розробці нових методів боротьби з курінням.

Читайте такожСучасні діти менш розвинені фізично і нижчі ростом - дослідженняДо речі, згідно з даними іншого дослідження, проведеного на пацюках, куріння дійсно допомагає скинути вагу. Дослідники помітили, що у гризунів, які самі вводили собі нікотин, зменшувалася маса тіла. А зниження дози нікотину призводило до істотного збільшення ваги у піддослідних тварин.