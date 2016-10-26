Алкогольні енергетики діють на мозок підлітків подібно до кокаїну - вчені

Енергетичні напої набагато більш небезпечні, ніж вважалося раніше. Особливу небезпеку енергетики становлять для підлітків, які купують їх, як правило, незаконно. Енергетики містять в 10 разів більше кофеїну, ніж кола або інша популярна газована вода. Їх вживання разом з алкоголем впливає на роботу мозку так само, як і кокаїн. До таких висновків прийшли вчені на чолі з Річардом ван Рійном (Richard van Rijn) з американського університету Пердью (Purdue University), повідомляє Медпортал.

Автори вивчали, як впливає на розвиток головного мозку вживання енергетичних напоїв та алкогольних енергетиків. Вчені провели серію експериментів на мишах і запевняють, що подібні наслідки виникають і у людей.

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Миші, яким давали алкогольні енергетики, у дорослому віці виявилися менш чутливими до кокаїну. Це означає, що для спрацьовування їх «системи винагороди» в головному мозку тваринам потрібно більше наркотичної речовини, ніж мишам з контрольної групи, які алкоголь і кофеїн не отримували.

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У найближчих планах учених – з'ясувати, як впливають на мозок інші дозволені, але досить небезпечні речовини, що входять, наприклад, до складу рецептурних препаратів.

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