Вітамін D подовжує молодість людини - висновок спеціалістів

Вчені з Інституту Бака (США) виявили нові властивості вітаміну D, що роблять його унікальним порівняно з аналогічними сполуками. Про це повідомляє EurekAlert!

Провідний автор дослідження Гордон Літгоу сказав, що вітамін D взаємодіє з відомими генами довгожительства — він продовжив середню тривалість життя на 33 відсотки і уповільнює аномальні процеси в структурі сотень білків, пов'язані зі старінням.

На думку фахівців, процеси старіння у нематод і ссавців підпорядковуються подібним закономірностям. Дослідники відзначають, що незважаючи на проведення експериментів на черв'яках Caenorhabditis elegans, їх висновки залишаються справедливими і для людини.

Читайте такожВітамін D допомагає роботі серця Вітамін D відіграє провідну роль у регулюванні абсорбції кальцію і стимуляції росту кісткової тканини. Доведена його ефективність у профілактиці раку молочної залози, товстої кишки та передміхурової залози, а також ожиріння, хвороб серця і депресії.

«Може бути, якщо у вас дефіцит вітаміну D, ви старієте швидше, і тому більш сприйнятливі до раку або хвороби Альцгеймера», — висловив припущення Літгоу.